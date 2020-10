Zürich - Das Software-Entwicklungsunternehmen Intersys konnte für den Auf- und Ausbau seiner Verkaufsaktivitäten Alexander Kälin (39) als Head of Sales verpflichten. Kälin ist für die Akquisition neuer Kunden und die Betreuung bestehender Kunden zuständig. Er kommt von Iron Mountain, wo er als Business Development Manager tätig war. Frühere Stationen in Vertriebspositionen waren Matrix42, Infoniqa SQL […]Zürich - Das Software-Entwicklungsunternehmen Intersys konnte für den Auf- und Ausbau seiner Verkaufsaktivitäten Alexander Kälin (39) als Head of Sales verpflichten. Kälin ist für die Akquisition neuer Kunden und die Betreuung bestehender Kunden zuständig. Er kommt von Iron Mountain, wo er als Business Development Manager tätig war. Frühere Stationen in Vertriebspositionen waren Matrix42...

