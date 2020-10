Am Dienstag stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1797 US-Dollar. Und auch zum Franken notiert der Euro mit 1,0732 etwas tiefer als am Vorabend. Ein Dollar kostet entsprechend wenig verändert 0,9097 Franken. Am Dienstag stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland veröffentlicht das Mannheimer...

Den vollständigen Artikel lesen ...