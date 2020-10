Im vergangenen Jahr wurde mit gerade mal vier Neuemissionen ein Tiefpunkt an der Frankfurter Börse erreicht. Dieses Jahr sollte alles anders werden. Und tatsächlich: Trotz Corona-Pandemie wagen wieder deutlich mehr Unternehmen ein IPO. Es bleibt zu hoffen, dass sich dieser Trend auch im nächsten Jahr fortsetzt.2019 war einer der Tiefpunkte für Neuemissionen an der Frankfurter Börse: Lediglich vier Unternehmen sind an die Börse gegangen und erzielten dabei einen Gesamterlös von 3,5 Milliarden Euro. Dieses Jahr sollte es endlich wieder aufwärts gehen - doch dann kam Corona. Als IPO-Überflieger wird daher auch das Jahr 2020 nicht in die Geschichte eingehen, dafür steht der Markt derzeit noch zu sehr unter Spannung. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich trotz Krise immer mehr Unternehmen mit einem Initial Public Offering (IPO) auf das Parkett in Frankfurt trauen. Sechs Börsengänge sind in Frankfurt 2020 bisher über die Bühne gegangen. Und: Noch ist ...

