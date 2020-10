FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 19 (18) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GEM DIAMONDS TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TP 55 (33) PENCE - BARCLAYS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES GREATLAND GOLD WITH 'HOLD' - TARGET 22 PENCE - BERENBERG RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1425 (1350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TALK TALK TELECOM TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 97 (67) PENCE - BERENBERG RAISES XP POWER LTD PRICE TARGET TO 5230 (4980) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 460 (355) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8100 (8000) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3600 (3450) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2000 (2020) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2122 (2139) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 1150 (950) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SHANTA GOLD PRICE TARGET TO 31 (25) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1430 (1435) P. - 'UNDERW.' - MORGAN STANLEY CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 150 (172) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WOOD GROUP TARGET TO 303 (275) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 240 (375) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 200 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1680) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'BUY'



