In Berlin-Hohenschönhausen erhalten 23 Sechsgeschosshäuser durch die Berliner Stadtwerke neue Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 500 Kilowatt (kW) Leistung. Mehr als 1.000 Mieter können davon künftig profitieren. Mieterstrom von Hochhäusern in Hohenschönhausen: Den können künftig mehr als 1.100 Haushalte in dem Berliner Stadtteil nutzen. Wie die Berliner Stadtwerke mitteilten, bestückt sie in der Wohnanlage Mühlengrund aktuell Wohngebäude mit 500 kW Photovoltaik. Die gehört der Wohnungsbaugenossenschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...