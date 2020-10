Den Szenarien der Internationalen Energie-Agentur zufolge werden erneuerbare Energien bis 2030 insgesamt 80 Prozent des weltweiten Strombedarfs abdecken. Allerdings muss das starke Wachstum mit robusten Investitionen in die Stromnetze verbunden werden.Die Covid-Krise ist noch nicht beendet, hat aber schon jetzt die Welt erschüttert - und mit ihr die internationalen Märkte. Kein Wunder also, dass der am Dienstag vorgestellte World Energy Outlook 2020 der Internationalen Energie-Agentur sich darauf konzentriert, wie die Pandemie sich auf die Zukunft der Energie auswirken wird. Demnach kommt es darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...