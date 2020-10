Angesichts der US-Berichtssaison war an den europäischen Aktienmärkten trotz guter Vorgaben der Wall Street Zurückhaltung angesagt.Paris / London - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Dienstag zurückgehalten. Der EuroStoxx 50 verlor zuletzt 0,08 Prozent auf 3295,92 Punkte. Auch an den grösseren Länderbörsen hielten sich die Veränderungen in Grenzen. Der französische Cac 40 verlor zuletzt 0,2 Prozent auf 4969,12 Zähler. Der britische FTSE 100 sank um 0,35 Prozent auf 5980,67 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...