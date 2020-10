Unter dem Strich verdiente das Institut 9,4 Milliarden US-Dollar und damit rund vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor.New York - Eine geringere Angst vor weiteren Kreditausfällen hat der US-Bank JPMorgan im dritten Quartal überraschend einen Gewinnanstieg eingebracht. Unter dem Strich verdiente das Institut 9,4 Milliarden US-Dollar (8,0 Mrd Euro) und damit rund vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Die Bank legte lediglich 611 Millionen Dollar für befürchtete...

