Gilles Moëc (AXA IM): "Deflationsrisiken in der Euro-Zone"

5.10.2020 - Angesichts des stagnierenden US-Arbeitsmarktes wird ein zusätzlicher fiskalischer Stimulus dringend benötigt. Dieser ist jedoch kurzfristig nicht in Sicht. Gleichzeitig nehmen in der Euro-Zone die Deflationsrisiken weiter zu. Christine Lagardes Rede vor "The ECB and its Watchers" in der vergangenen Woche war tröstlich und ganz in der Draghi-Tradition. Eine "Brücke" zu den aktuellen Herausforderungen, die auf bevorstehende Entscheidungen hindeutete, blieben jedoch aus. Wir gehen daher davon aus, dass das PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) im Dezember verlängert wird ...





Markteinschätzung "Still waiting for the US cavalry"

