Der US-Dollar hat am Dienstag im Nachmittagshandel angesichts einer hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten zugelegt.Frankfurt - Der US-Dollar hat am Dienstag im Nachmittagshandel angesichts einer hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten zugelegt. Am Nachmittag kostete der Euro 1,1739 US-Dollar, nachdem es am Morgen zeitweise noch über 1,18 Dollar gewesen waren. Auch der Franken büsste zum Greenback klar an Terrain ein. Das USD/CHF-Währungspaar wurde am frühen Abend zu 0,9141 gehandelt nach 0...

