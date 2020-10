Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit Verlusten beendet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit Verlusten beendet. Nach einem zögerlichen Beginn hatte sich der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex im Laufe des Morgens relativ klar ins Plus vorgearbeitet, um danach aber wieder an Dynamik einzubüssen. Mit der eher schwachen Börseneröffnung in den USA fielen die Indizes dann gegen Handelsschluss etwas klarer ins Minus.

