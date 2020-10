München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für mehr einheitliche Regelungen plädiert. "Wir müssen uns einfach morgen offen in die Augen schauen. Wir dürfen nicht wieder eine Ministerpräsidenten-Konferenz verstreichen lassen mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern es sollte schon einen Ruck geben", sagte Söder im RTL-Nachtjournal.



Denn wenn es morgen keinen "Ruck" gebe zu mehr Sicherheit, dann rückten andere Probleme näher. "Und das sind die Sorgen die wir haben vor einem zweiten Lockdown, den wir alle nicht wollen." Er habe seit Wochen vor den Problemen und Gefahren gewarnt.



"Es macht ehrlich gesagt manchmal keinen Spaß, Recht zu bekommen, denn es hilft einem auch nichts", so der CSU-Chef. Es komme darauf an, jetzt richtig zu entscheiden. "Wir können noch richtig abbiegen, aber wir müssen es jetzt tun."

