Meissner wird Co-Leiter des International Wealth Management Investment Banking Advisory (IWM IBA) und Vice Chairman Investment Banking. Rücktritt aus dem VR von Julius Bär.Zürich - Die Credit Suisse heuert den Top-Banker Christian Meissner für eine Führungsposition im Investment Banking an. Meissner werde Co-Leiter des International Wealth Management Investment Banking Advisory (IWM IBA) und Vice Chairman Investment Banking, teilte die CS am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Aus diesem Grund trete er per sofort aus dem Verwaltungsrat von Konkurrentin Julius Bär...

