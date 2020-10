Mit Corona bedingter Verspätung und in einem etwas anderen Rahmen fand die Generalversammlung der Genossenschaften am Mittwoch, 07.10.2020 in der Insel-Halle der Gemeinde Reichenau statt. Zusammen erzielte der Firmenverbund auf der Gemüseinsel einen Gesamtumsatz von 61,5 Millionen. Foto © Reichenau-Gemüse Neben den üblichen Regularien berichtet der...

Den vollständigen Artikel lesen ...