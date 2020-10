Der Werkplatz Schweiz würde "in die Knie gezwungen" und wertvolle Arbeits- und Ausbildungsplätze gingen verloren.Basel - Swissmechanic, der Dachverband der KMU der MEM-Branche, warnt angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen eindringlich vor einem zweiten "Lockdown" in der Schweiz. Denn viele Betriebe befänden sich bereits in einer schwierigen Lage und nicht wenige kämpften gar ums Überleben, teilte der Verband am Mittwoch mit. Die Corona-Krise setze den kleineren und mittleren Betrieben in der Maschinen...

