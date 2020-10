Das junge Technologieunternehmen Enapter will im westfälischen Saerbeck eine Massenproduktion von Elektrolyseuren aufbauen. Sie soll mehr als 100.000 Elektrolyseur-Einheiten pro Jahr fertigen. Das deutsche-italienische Unternehmen Enapter plant den Aufbau einer Massenproduktion von Elektrolyseuren in NRW (Nordrhein-Westfalen). Wie die Firma mitteilte, geht es dabei um die eigen entwickelte AEM-Elektrolysetechnologie. Der dafür geplante Enapter Campus soll in der Klimakommune Saerbeck entstehen. ...

