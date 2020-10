Im ersten Halbjahr wurden in Deutschland 63.000 neue Photovoltaikanlagen bis zehn Kilowatt (kW) installiert. Außerdem gingen laut einer Analyse von EuPD Research 46.000 Heimspeicher an das Netz. Bei Photovoltaik und Heimspeicher zeigt sich: der deutsche Markt boomt. Wie die Marktforscher von EuPD Research mitteilten, gingen im ersten Halbjahr 2020 rund 63.000 neue PV-Kleinanlagen bis zehn kWp in Deutschland in Betrieb. Die Wachstumsrate liege im Jahresvergleich bei 56 Prozent. Auch die durchschnittliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...