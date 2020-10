Berlin - Der Großteil der deutschen Unternehmen plant die Abschaffung der Briefpost. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des IT-Branchenverbands Bitkom, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.



Demnach haben mittlerweile 86 Prozent der Unternehmen das Ziel, Briefpost durch digitale Kommunikation zu ersetzen. Das ist doppelt so viel wie 2018, als es noch 43 Prozent waren. 63 Prozent der Betriebe gelingt die Umsetzung des Vorhabens bereits. Dies ist ebenfalls ein deutlicher Anstieg gegenüber 2018 (30 Prozent).



Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder und IT-Leiter von 1.104 Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten in Deutschland sowie die Leiter von 51 Organisationen der Öffentlichen Verwaltung im Mai und Juni 2020.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de