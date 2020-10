Gebäude in Oensingen ist die erste Schweizer Immobilie, an welcher sich europäische Investoren ab 100 CHF/EUR über digitale Wertpapiere (CRT) beteiligen können.Triesen - Das Liechtensteiner Fintech-Unternehmen Crowdlitoken AG erwirbt zum ersten Mal eine Immobilie mit Investorengelder. Das erworbene Gebäude in Oensingen (SO) ist die erste Schweizer Immobilie, an welcher sich europäische Investoren bereits ab 100 CHF/EUR über digitale Wertpapiere (CRT) beteiligen können. Der Kauf Gewerbeliegenschaft ist der erste Schritt des Liechtensteiner Fintech...

