Im Rahmen der Wachstumsstrategie «transform25» wird der neue strategische Bereich «Technology» geschaffen.Lenzburg - Finnova ernennt Daniel Bernasconi zum Chief Technology Officer und verstärkt die Geschäftsleitung mit Olaf Romer, dem ehemaligen Head of Corporate IT der Baloise Group. Im Rahmen der Wachstumsstrategie «transform25» wird der neue strategische Bereich «Technology» geschaffen. Per 1. November 2020 wird Daniel Bernasconi als Chief Technology Officer dafür verantwortlich sein.

