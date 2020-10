Doppelt so viele Neuansteckungen wie am Dienstag. Die Positivitätsrate beträgt 13,6%. Kantone verschärfen Schutzmassnahmen.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein ist dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innert 24 Stunden eine Rekordzahl von 2823 neuen Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Dies bei gut 20'700 Tests und einer Positivitätsrate von 13,6 Prozent. Bundesrat Guy Parmelin steht unter Coronavirus-Quarantäne. Die von Corona-Einschränkungen gebeutelte Kulturbranche erhält auch im kommenden Jahr Hilfe von...

