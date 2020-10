Die Bank of Korea (BoK) beließ ihren Leitzins am Mittwoch unverändert bei 0,5%, und Ökonomen der ANZ Bank erwarten, dass der Leitzins über einen längeren Zeitraum auf Eis gelegt wird, wobei weitere geldpolitische Anpassungen in Form von Staatsanleihenkäufen erfolgen werden. Wichtige Zitate "Die BoK hat heute, wenig überraschend, in einer einstimmigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...