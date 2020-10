Auf der expoSE stellt Belchim Crop Protection sein Fungizid Kenja, das seit März 2020 am Markt ist, erstmals vor. Kenja ist ein Fungizid gegen Botrytis in Erdbeeren und Weinreben, sowie Sclerotinia und Botrytis an Salaten, Spinat und frischen Kräutern. Foto © Belchim Crop Protection Deutschland GmbH, Burgdorf Kenja enthält den Wirkstoff Isofetamid, der zur chemischen Gruppe...

Den vollständigen Artikel lesen ...