Der Energiekonzern beantragt in einer ausserordentlichen Generalversammlung Ende Oktober die Wandlung der Hybriddarlehen der Aktionäre in Eigenkapital.Lausanne - Der Verwaltungsrat von Alpiq will die Kapitalstruktur vereinfachen. Deshalb beantragt er einer ausserordentlichen Generalversammlung Ende Oktober die Wandlung der Hybriddarlehen der Aktionäre in Eigenkapital. Zudem soll die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder des Energieunternehmens verkleinert werden. Gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats sollen die ausstehenden Aktionärs...

Den vollständigen Artikel lesen ...