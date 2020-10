Der neue Avaloq-Kunde ist eine der grössten Geschäftsbanken Taiwans mit mehr als 150 Filialen im ganzen Land.Zürich - Die taiwanesische Bank wird die marktführende Vermögensverwaltungs-Software von Avaloq in ihrer gesamten Private-Banking-Division in Taiwan, Hongkong und Singapur implementieren. Der neue Avaloq-Kunde ist eine der grössten Geschäftsbanken Taiwans mit mehr als 150 Filialen im ganzen Land. Neben ihrem Heimmarkt bietet die Bank auch Private-Banking-Dienstleistungen in Hongkong und Singapur...

