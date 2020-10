Janik übernimmt per 1. November bei Microsoft Deutschland den Geschäftsführerposten von Sabine Bendiek, die Anfang 2021 als Personalvorstand zur SAP wechseln wird.Wallisellen - Microsoft Schweiz verliert ihre Chefin. Marianne Janik wechselt nach fünf Jahren auf dem Top-Posten der Schweizer Einheit des Softwareriesen auf den Geschäftsführerposten von Microsoft Deutschland. Sie übernimmt per 1. November die Aufgabe von Sabine Bendiek, die Anfang 2021 als Personalvorstand zur SAP wechseln wird, wie es in einer Mitteilung heisst. Wer die Leitung in der Schweiz...

Den vollständigen Artikel lesen ...