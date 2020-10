Der Bundesrat hat ein Abkommen zwischen der Schweiz und Peru genehmigt. Es ermöglicht der Schweiz, als weltweit erstes dieser Art einen Teil ihrer CO2 Emissionen in Peru auszugleichen.Bern - Am 14. Oktober 2020 hat der Bundesrat ein Abkommen zwischen der Schweiz und Peru genehmigt. Es ermöglicht der Schweiz, einen Teil ihrer CO2 Emissionen in Peru auszugleichen. Das Abkommen ist weltweit das erste dieser Art unter dem Pariser Übereinkommen. Damit setzt die Schweiz starke Zeichen für die internationale Kooperation und die Umweltintegrität.

