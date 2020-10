"Wir haben viel zu gewinnen, denn es ist fünf vor zwölf." Dies sagte die Bundespräsidentin nach einem Treffen mit Vertretern der Kantone am Donnerstag in Bern.Bern - "Wir haben viel zu gewinnen, denn es ist fünf vor zwölf." Dies sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen mit Vertretern der Kantone am Donnerstag vor den Bundeshausmedien in Bern. Es sei wichtig, den steigenden Trend zu brechen: "Desto schneller uns dies gelingt, desto weniger Einschnitte hat es für die Bevölkerung, die Wirtschaft, die Familien und die Risikogruppen...

