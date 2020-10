Damit hat das Bayreuther Unternehmen sein Ausbauziel für 2020 von 220 Megawatt übertroffen. Weitere Projekte befinden sich laut 7C Solarparken in der Akquisitions-, Entwicklungs- oder Bauvorbereitungsphase.Im Mai hatte die 7C Solarparken AG trotz der Corona-Pandemie das Ziel betont, das IPP-Portfolio auf 220 Megawatt zu erweitern. Jetzt meldet das Bayreuther Unternehmen den Kauf eines 7,6 Megawatt großen Solarparks in Krakow am See in Mecklenburg-Vorpommern. Damit steige das IPP-Portfolio auf insgesamt 224 Megawatt und bestehe nun aus 218 Megawatt Photovoltaik und 6 Megawatt Onshore-Wind. Aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...