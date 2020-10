"Wir haben viel zu gewinnen, denn es ist fünf vor zwölf", sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Donnerstag in Bern.Bern - Bund und Kantone haben am Donnerstag in Bern gemeinsam die aktuelle Corona-Lage analysiert. Das Fazit: Die "besondere Lage" bleibt bestehen, konkrete neue Massnahmen oder Empfehlungen wurden nicht beschlossen. Das dürfte sich aber in den nächsten Tagen ändern. "Es ist fünf vor zwölf," sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zur Eröffnung der Medienkonferenz vor den Bundeshausmedien.

Den vollständigen Artikel lesen ...