Der EUR/JPY weitet am Donnerstag den Abwärtstrend auf die Region um 123,30 aus - Es besteht das Risiko einer Bewegung in den Bereich um 122,90 - Der EUR/JPY beschleunigt seine Abwärtsbewegung und fällt am Donnerstag zum vierten Mal in Folge in den Bereich des 100-Tage-SMA von 123,40/30-Band. Sollte sich der Verkaufsimpuls weiter beschleunigen, dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...