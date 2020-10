Die Banken in der Eurozone verfügen derzeit über ausreichend robuste Kapital- und Liquiditätspuffer, sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am Donnerstag, fügte aber hinzu, dass die Risiken für die Finanzstabilität in der Region erhöht sind. Zusätzliche Zitate "Die Headline-Inflation dürfte in den kommenden Monaten negativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...