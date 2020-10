Berlin - Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU laut Umfrage von Infratest unverändert auf 35 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen verlieren in der Sonntagsfrage einen Prozentpunkt und bleiben mit 20 Prozent zweitstärkste Kraft.



Für die SPD würden sich unverändert 15 Prozent entscheiden, für die AfD elf Prozent (+1). Die Linke käme auf sieben Prozent der Stimmen (-1), die FDP unverändert auf sechs Prozent. Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 50 Prozent der Stimmen. Für die Sonntagsfrage des "ARD-Deutschlandtrends" hatte das Meinungsforschungsinstitut Infratest von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.038 Wahlberechtigte bundesweit befragt.



Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?"

