Wie zu diesem Saisonzeitpunkt gewohnt herrschten einheimische Äpfel vor. Hauptsächlich gab es Elstar, Boskoop und Jonagold, es standen aber viele weitere Varietäten bereit. Die Präsenz von Delbarestivale verkleinerte sich augenscheinlich. Die Versorgung wuchs an und überragte den Bedarf. Infolgedessen mussten die Händler ab und an ihre Forderungen senken, nur so...

