Wie schnell kann sich ein Riff von einer Korallenbleiche erholen? Schneller als gedacht - wenn der Mensch es in Ruhe lässt.Bremen - Wie schnell kann sich ein Riff von einer Korallenbleiche erholen? Schneller als gedacht - wenn der Mensch es in Ruhe lässt. So lautet das Fazit eines internationalen Forschungsprojekts unter Leitung der Abteilung Marine Ökologie der Universität Bremen in Partnerschaft mit der Seychelles Islands Foundation (SIF). Nur vier Jahre, nachdem bis zu zwei Drittel eines Riffs im Indischen Ozean...

