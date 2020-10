Der EUR/USD ist in dieser Woche bislang um -1% gefallen und es sieht so aus, als würden sich die Verluste ausweiten, da das technische Bild rückläufig ist, obwohl das Paar laut Yohay Elam, Analyst bei FXStreet, auf dem 4-Stunden-Chart vom Freitag in überverkauftes Terrain gerät. Wichtige Punkte "Der Relative Strength Index flirtet auf dem 4-Stunden-Chart ...

