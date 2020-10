An der Spitze steht Lonza, der einzige SMI-Wert, der am Vortag nach Bekanntgabe einer neuen Strategie fester war.Zürich - Die Schweizer Börse setzt nach den jüngsten Verlusten zum Wochenschluss zu einer Erholung an. Da die Anleger angesichts der ungebremst steigenden Infektionszahlen mit Covid-19 weiterhin verunsichert sind, dürften sie sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Angst vor einem neuerlichen Lockdown sei viel zu gross. Daher könnten im Verlauf die Gewinne wieder abschmelzen...

