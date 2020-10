Ein Investor aus Asien übernimmt die Immobilie der insolventen Solibro in Thalheim nebst des vor Ort befindlichen Maschinenparks. Dort soll nun eine Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien entstehen. Der Solibro-Standort geht ein Jahr nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Thalheimer Firma an einen asiatischen Investor. Wie der Insolvenzverwalter mitteilte, habe der Investor die Immobilie der Solibro GmbH in Thalheim zum 15.10.2020 übernommen. Diese habe auch den vor Ort befindlichen Maschinenpark ...

