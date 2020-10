Die Einzelhandelsumsätze stiegen im September in den USA stärker als erwartet - Der US-Dollar-Index bleibt mit 93,60 im negativen Bereich - Die Einzelhandelsumsätze der USA stiegen im September auf Monatsbasis um 1,9% auf 549,3 Milliarden US-Dollar, wie die am Freitag vom US Census Bureau veröffentlichten Daten zeigten. Dieser Wert folgte dem Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...