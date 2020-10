Mit der Übernahme des 3D-Body-Scan-Spezialisten soll die Grundlage für einen neuen Tech Hub in Zürich mit rund 150 Mitarbeitenden gelegt werden.Berlin - Der Online-Modehändler Zalando setzt auf Schweizer Technologie: Er übernimmt den Zürcher 3D-Body-Scan-Spezialisten Fision. Mit der Übernahme soll die Grundlage für einen neuen Tech Hub in Zürich mit rund 150 Mitarbeitenden gelegt werden. Zalando gehe mit Nachdruck die Lösung des Problems richtiger Grössen und Passformen im Online-Shopping an, teilte der Onlinehändler am Freitag mit.

