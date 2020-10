Der SMI notiert um 16.30 Uhr und damit eine Stunde vor Handelsschluss um 1,80 Prozent höher bei 10'249,40 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Gewinne am späteren Nachmittag deutlich ausgeweitet. Händler verweisen dabei auf die starke Eröffnung an der Wall Street, welche auch die Kurse hierzulande in die Höhe treibe. Vor allem wieder mal Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff noch in diesem Jahr sowie überraschend gute Konjunkturzahlen seien für die Gewinne in den USA verantwortlich.

