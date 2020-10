Es gibt starke Anzeichen dafür, dass die Geldpolitik am besten funktioniert, wenn sie in Bezug auf ihren Einfluss auf die Inflationserwartungen glaubwürdig ist, sagte der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Masazumi Wakatabe, am Freitag, wie Reuters berichtete. Zusätzliche Zitate "Möglicherweise wird es notwendig sein, dass die BoJ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...