Der US-Dollar notiert derweil bei 0,9149 Franken praktisch unverändert im Vergleich zum Morgen.Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat am Freitag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1719 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Zum Schweizer Franken legte der Eurokurs leicht auf 1,0721 Franken zu, nach 1,0710 am Morgen. Der US-Dollar notiert derweil bei 0,9149 Franken praktisch unverändert im Vergleich zum Morgen. In den vergangenen Tagen hatte der Euro noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...