Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.908,99 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Der Automobilkonzern Daimler hatte seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern von über drei Milliarden Euro präsentiert, was weit über den Erwartungen lag. Die Aktien des Unternehmens waren kurz vor Handelsende mit Kursgewinnen von über fünf Prozent an der Spitze der Kursliste zu finden, gefolgt von Werten von MTU Aero Engines und Continental. Am Ende der Liste rangierten die Werte von Vonovia mit Kursverlusten von unter einem Prozent, hinter den Papieren von Deutsche Wohnen. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.900,53 US-Dollar gezahlt (-0,38 Prozent).



Das entspricht einem Preis von 52,15 Euro pro Gramm.

