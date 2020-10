Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten den ersten Rückgang der Produktion im verarbeitenden Gewerbe seit April. Laut den Analysten von Wells Fargo ist das verarbeitende Gewerbe ein weiterer Bereich der Wirtschaft, der in letzter Zeit an Schwung verlor, da die Produktion im September um 0,3% zurückging. Sie weisen darauf hin, dass die Bereiche, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...