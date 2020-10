Waeffler soll vor allem die Themen Omnichannel sowie die Verknüpfung der On- und Offline-Kanäle weiter vorantreiben.Glattbrugg - Am 1. Oktober 2020 hat Reto Waeffler sein neues Amt als CEO am Hauptsitz in Glattbrugg angetreten. Der gebürtige Schaffhauser war zuletzt CEO des Sportbekleidungsherstellers Skinfit und wird bei der SEMG künftig vor allem die Themen Omnichannel sowie die Verknüpfung der On- und Offline-Kanäle weiter vorantreiben. Per 1. Oktober 2020 hat Reto Waeffler (43) die Position des CEO bei der...

Den vollständigen Artikel lesen ...