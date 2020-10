First Solar ISIN: US3364331070 hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 04. Oktober zum Kauf vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "First Solar legte nach dem März-Tief einen fulminanten Anstieg hin. Innerhalb von fünf Monaten gab es Kursgewinne von über 180%. Danach gab es einen scharfen Rücksetzer, Gewinnmitnahmen sind eine Erklärung dafür. Nach einem Tief bei 59,59 USD zeigt die Aktie wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...