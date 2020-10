Berlin - In Deutschland haben drei weitere Regionen die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner überschritten. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor, die am Montagmorgen veröffentlicht wurden.



Demnach liegen jetzt insgesamt 20 Regionen deutlich über dem Grenzwert von 50, ab dem deutlich schärfere Maßnahmen in Kraft treten sollen. Neuer Spitzenreiter ist der bayerische Landkreis Berchtesgadener Land mit einer Inzidenzzahl von 252,1. Auch die Städte Augsburg (118,3) und Weiden in der Oberpfalz (100,6) sowie der Kreis Mühldorf am Inn (104,4) sind betroffen. In Berlin kommen die Bezirke Neukölln (193,1), Mitte (137,2) sowie Friedrichshain-Kreuzberg (117,0) über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Niedersachsen sind es die Stadt Delmenhorst (127,6) sowie die Landkreise Cloppenburg (150,0) und Northeim (105,8), in Nordrhein-Westfalen weiterhin die Städte Herne (111,2), Solingen (113,0) und Wuppertal (103,1), in Hessen die Städte Offenbach (119,7), Kassel (106,9) und Frankfurt (118,0).



In Rheinland-Pfalz sind zwei Landkreise betroffen (Eifelkreis Bitburg-Prüm - 118,1, Birkenfeld - 107,5), im Saarland (Landkreis St. Wendel - 144,8) und in Sachsen (Erzgebirgskreis - 126,9) jeweils einer.

