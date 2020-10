"Die neuen Einschränkungen treffen die wirtschaftliche Erholung in einem ungünstigen Moment."St. Gallen - Am letzten Donnerstag kamen bei den Anlegern ungute Erinnerungen an Anfang März auf. Neue Massnahmen in Europa gegen den rasanten Anstieg der Corona-Ansteckungen und die Blockade des notwendigen zweiten Hilfspakets im US-Kongress erschreckten die Börse und liessen die Kurse in kurzer Zeit purzeln. Der SMI verlor fast drei Prozent und der DAX gar mehr als vier Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...