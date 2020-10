Die verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende September auf 413 Milliarden Franken gegenüber 402 Milliarden per Mitte Jahr.Zürich - Die Vermögensverwaltungsbank Julius Bär hat in den ersten neun Monaten 2020 die Profitabilität dank weiterhin lebhaften Kundenaktivitäten und Kostensenkungen verbessert. Zudem konnte das Institut von anziehenden Geldzuflüssen und günstigen Aktienmärkten im dritten Quartal profitieren. Dagegen muss es einen weiteren Abschreiber auf die italienische Tochter Kairos tätigen.

